По словам Армата САГИТОВА, акции по добровольной сдаче оружия проводятся регулярно. Сотрудниками МПС проводятся плановые проверки по соблюдению правил хранения огнестрельного оружия.

3 октября в чугунно-плавильных печах арматурного завода уничтожили изъятое оружие и оружие, которое добровольно сдали в рамках акции. По словам начальника отделения военно-специального назначения Армата САГИТОВА, такие мероприятия проводятся ежеквартально. С начала года это уже третье уничтожение оружия. - Здесь 83 единицы гладкоствольного и иного оружия. Сюда входят травматические пистолеты, обрезы, самодельные оружия и так далее. Оружие проходило по уголовным делам, есть и добровольно сданное. Оно полностью деформируется с помощью спецтехники, далее путем плавки уничтожается, - рассказал Армат САГИТОВ.