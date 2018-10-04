Фото с сайта Lada.kz

Как было установлено в суде, в августе нынешнего года в поезде сообщением «Атырау-Мангышлак» между двумя пассажирками произошел конфликт из-за места в общем вагоне.

— Во время ссоры одна из женщин толкнула другую, причинив ей лёгкий вред здоровью. В суде обидчица попросила прощения у пострадавшей, стороны примирились путем медиации. Производство по делу в отношении нарушительницы было прекращено, — рассказали в пресс-службе специализированного административного суда города Атырау.

Камилла МАЛИК