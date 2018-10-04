Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Поздравить гостей в Дом дружбы приехал заместитель акима области Габидолла ОСПАНКУЛОВ, который пожелал всем здоровья и долгих лет жизни. На праздник были приглашены ветераны всех сфер деятельности. - Я почетный гражданин Казахстана. Я очень рада, что в этот осенний солнечный день отмечают такой замечательный праздник мудрых людей. Ведь эти мудрые люди в свое время сделали очень много хорошего для нынешнего поколения. Отдали все свои силы. Наши ветераны строили этот город для того, чтобы показать подрастающему поколению что такое патриотизм и любовь к своей родине. Спасибо нашему государству за заботу о нас. Ведь каждый год нам повышают пенсию, стараются сделать для нас праздник. Отдельно хочу выразить благодарность нашим акимам - области и города. Спасибо, что не забываете о нас. Ведь многие из нас сидят дома. Многие поэтому не смогли прийти на праздник. Всех уральцев, всех ветеранов поздравляю с прекрасным праздником! Здоровья, радости всем! - рассказала София Шаймардановна. Для гостей была подготовлена концертная программа. На сцене выступали танцевальные коллективы, певцы и музыканты. Организаторами выступили управление координации занятости социальных программ ЗКО и общественное объединение "Ак отау". Стоит отметить, что на сегодняшний день по области проживают свыше 88 тысяч пенсионеров. Из них 92 участника ВОВ. - По доброй традиции каждый год проводится месячник милосердия. В этот месяц будут проводиться благотворительные акции, встречи, празднования и чествования всех ветеранов и людей пожилого возраста. В прошлом году восьми тысячам пенсионерам была оказана благотворительной помощи на 124 млн тенге. В этом году с помощью наших спонсоров мы планируем оказать помощь примерно на такую же сумму, - заявила руководитель отдела по делам инвалидов и ветеранов управления координации и соцпрограмм ЗКО Мергуль КУРМАНБАЕВА. Международный день пожилых людей в Казахстане отмечается 1 октября, начиная с 1991 года. Традиционно в Казахстане такие акции проводятся в каждом городе, где составляют специальную программу по заботе о людях пенсионного возраста.