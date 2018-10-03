По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается дождь. Днем температура воздуха составит +21 градус, ночью +10. 27 градусов тепла ожидается днем в Атырау. Ночью столбики термометров опустятся до +17. Ясная погода без осадков ожидается в Актау. Днем температура воздуха составит 28 градусов тепла, ночью 15 тепла. Малооблачную погоду без осадков, прогнозируют синоптики в Актобе. Днем здесь ожидается 25 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до +8.