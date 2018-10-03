Об этом в ходе встречи с гражданским советом сообщил аким г.Атырау Алимухаммед Куттумуратулы. По словам градоначальника, со следующего года изменится срок передачи городских пляжей в доверительное управление предпринимателям. - Если до настоящего времени официальные городские пляжи "Малибу" и Центральный находились в доверительном управлении у бизнеса всего лишь 5 лет, то с будущего года мы решили продлить срок до 15 лет. У предпринимателя будет стимул развивать свой бизнес и благоустраивать территорию пляжа. К примеру, можно будет построить рыбный ресторан, или еще что-то, - рассказал общественным активистам Алимухаммед Куттумуратулы. Отметим, что сегодня в городе Атырау действует два официальных городских пляжа. В будущем году появится еще один пляж под мостом по ул.Мечникова. По еще четырем "диким" будут проведены тендерные процедуры - в мкр. Мунайшы, в районе ул. К.Мамекұлы, в районе жилого массива Балыкши и в районе пос.Геолог. Камилла МАЛИК