Как отметили в отделе ЖКХ и жилищной инспекции, работа проводится по государственной программе «Модернизация ЖКХ». В Уральске с 2011 года было отремонтировано 94 многоэтажки. - В этом году запланировано отремонтировать кровлю на пяти объектах. Также предполагается заменить четыре лифта. Они находятся по адресам микрорайон Кунаева, 68 (2-й и 3-й подъезды), Кунаева, 25 и Курмангазы, 112, - сообщил главный специалист отдела ЖКХ и жилищной инспекции города Уральск Жубан ЖУМАГАЛИЕВ. В девятиэтажном доме по улице Курмангазы, 112 лифт уже не работает почти месяц. Все это время люди вынуждены ходить пешком по крутым лестницам. Все дело в том, что еще в 2017 году подъемник исчерпал свой ресурс, предусмотренный заводом-изготовителем. На год его работу продлили, сделав техническое обследование. После 25 лет эксплуатации лифта оно должно проводиться ежегодно. - Проект по замене лифта оценивается в 9,3 млн тенге. В 2015 году мы уже меняли лифт в доме 110 по улице Курмангазы. Там проект обошелся в 8,5 млн тенге. На стоимости сказался рост курса рубля. Жильцы платят порядка 1 тысячи тенге с квартиры, - сообщила председатель ПКСК «Чайка» Любовь ГОРБУНОВА. В подрядной организации отметили, что по условиям договора на замену лифта отведено около полутора месяца. - Лифт очень надежный, российского производства. Мы уже демонтировали старый лифт. Сейчас привезли оборудование для нового лифта. Надеемся завершить установку на следующей неделе, - отметил главный инженер ТОО «ЛифтМонтажСервис» Александр ЦАГЕЛЬНИКОВ. В настоящее время разработана ПСД на 10 объектов. Это 7 лифтов и 3 проекта по ремонту кровли зданий.