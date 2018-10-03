Прокуроры Атырауской области защитили права свыше 6 тысяч охотников, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото Специализированной природоохранной прокуратурой Атырауской области приняты меры прокурорского реагирования по незаконному взиманию платы за путевки на добычу диких животных, не являющихся объектами охоты. - ​Так, решением совета Атырауского областного общества охотников и рыболовов от 09.06.2017 года, для добычи волков и шакалов установлена цена в размере 3 тысяч тенге на квартал и 10 тысяч тенге за год. Однако, ​указанное решение противоречит требованиям п.4 ст.32 и п.4 ст.38 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира». В этой связи, по акту прокурорского реагирования данная практика по взиманию платы за путевки на добычу волков и шакалов прекращена, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Атырауской области. ​Таким образом, были приняты меры по защите прав 6 199 охотников, состоящих в обществе охотников и рыболовов.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Ерлан ОМАРОВ