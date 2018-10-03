Иллюстративное фото Специализированной природоохранной прокуратурой Атырауской области приняты меры прокурорского реагирования по незаконному взиманию платы за путевки на добычу диких животных, не являющихся объектами охоты. - ​Так, решением совета Атырауского областного общества охотников и рыболовов от 09.06.2017 года, для добычи волков и шакалов установлена цена в размере 3 тысяч тенге на квартал и 10 тысяч тенге за год. Однако, ​указанное решение противоречит требованиям п.4 ст.32 и п.4 ст.38 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира». В этой связи, по акту прокурорского реагирования данная практика по взиманию платы за путевки на добычу волков и шакалов прекращена, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Атырауской области. ​Таким образом, были приняты меры по защите прав 6 199 охотников, состоящих в обществе охотников и рыболовов.