В области объявлено штормовое предупреждение.  Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным ДЧС ЗКО, 4 октября в области ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Кроме того, синоптики прогнозируют туман.    