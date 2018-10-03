Если две недели назад  килограмм сахара можно было купить за 190 тенге, то сегодня этот продукт на рынках продается по 240 тенге за килограмм, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Выяснилось, что на центральном рынке города Уральск, цена за сахар повысилась еще на прошлой неделе. - Недавно только покупала сахар для варенья по 190 тенге. Сегодня прихожу - уже 240. немного пройдитесь по рынку и увидите и по 250 продают. Куда такие цены заламывают? Почему о народе никто не думает? Неужели мы сами не можем производить сахар? Постройте перерабатывающие заводы. Почему покупаем у России? - возмутилась жительница города Гульнара. - Раньше мы покупали килограмм сахара по 170 тенге и продавали по 190. Потом нам повысили отпускные цены и мы покупали по 210 тенге и продавали по 220 тенге. На прошлой неделе нам опять повысили цены и сахар подорожал до 230 тенге, соответственно мы тоже подняли цены до 240 тенге. О том, что товар подорожает нас никогда не предупреждают. Просто ставят перед фактом. Приходится покупать. Сверху большую надбавку не делаем. Максимум 10-15 тенге только добавляем, - рассказала продавец Камилла. Продавцы также отметили, что уральцы стали запасаться не только сахаром, но и крупой и подсолнечным маслом.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА  