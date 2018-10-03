Выяснилось, что на центральном рынке города Уральск, цена за сахар повысилась еще на прошлой неделе. - Недавно только покупала сахар для варенья по 190 тенге. Сегодня прихожу - уже 240. немного пройдитесь по рынку и увидите и по 250 продают. Куда такие цены заламывают? Почему о народе никто не думает? Неужели мы сами не можем производить сахар? Постройте перерабатывающие заводы. Почему покупаем у России? - возмутилась жительница города Гульнара. - Раньше мы покупали килограмм сахара по 170 тенге и продавали по 190. Потом нам повысили отпускные цены и мы покупали по 210 тенге и продавали по 220 тенге. На прошлой неделе нам опять повысили цены и сахар подорожал до 230 тенге, соответственно мы тоже подняли цены до 240 тенге. О том, что товар подорожает нас никогда не предупреждают. Просто ставят перед фактом. Приходится покупать. Сверху большую надбавку не делаем. Максимум 10-15 тенге только добавляем, - рассказала продавец Камилла. Продавцы также отметили, что уральцы стали запасаться не только сахаром, но и крупой и подсолнечным маслом.