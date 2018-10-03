- Здравствуйте. Моей дочери 16 лет. С самого рождения правое ушко у неё сильно оттопырено, поэтому носит длинные распущенные волосы. Раньше часто плакала, когда ребята дразнили чебурашкой. Подскажите, делают ли у нас коррекцию ушей и с какого возраста разрешена операция? - Наталья На вопрос нашей читательницы отвечает заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии, врач высшей категории Гульсум ДАУЛЕТБАЕВА. - Лопоухость это распространенный дефект, по поводу, которого комплексуют не только девочки, но и многие взрослые люди, – отвечает заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии, врач высшей категории Гульсум ДАУЛЕТБАЕВА (на фото). – Операция по устранению такого дефекта довольно успешно проводится у нас в областной многопрофильной больнице. Лучшим временем для её проведения считается 15-16 лет и старше. Операция не сложная, после которой швы снимают на 7-8 сутки. Уши сильно привлекают внимание, и наличие лопоухости может доставлять человеку психологический дискомфорт. Дети к 5-7 годам имеют уже сформировавшееся видение о человеческом теле, поэтому частенько начинают дразнить друг друга. Многие девочки мечтают носить, как они говорят «классические» хвосты, но не могут себе этого позволить, стесняются оттопыренного ушка. Такие детские комплексы могут в дальнейшем довольно негативно повлиять на дальнейшую их судьбу. И если ваш подросший ребенок или вы хотите исправить такой дефект как лопоухость, то можете придти к нам на консультацию в отделение целюстно-лицевой хирургии, где вас осмотрят и в дальнейшем проведут коррекцию.