Почему молчит малыш? - Причин отставания в речевом развитии много и все они разнообразны, - говорит Татьяна АКАМОВА. – Это могут быть чисто биологические проблемы, например, в развитии слухового, зрительного и тактильного восприятия, возможно, ваш малыш часто болеет, это тоже немаловажный фактор и, конечно, социальные проблемы семьи. Довольно часто само поведение родителей по отношению к ребенку становится главной проблемой его молчания. Например, родительская гиперопека вполне может привести к тому, что ребенку не нужно даже утруждать себя, если окружающие понимают его без слов и предупреждают все его желания. Еще родители часто допускают такую ошибку - постоянно сопровождают свои обращения к ребенку жестами и действиями, таким образом, малыш привыкает реагировать не на слова, а на жесты. Не стоит создавать ребенку «шумовую завесу», то есть часто включать телевизор или говорить между собой. Гораздо полезнее говорить с детьми, а не при детях. Все гениальное просто - Для малышей до 5 лет самое основное для улучшения речи – это развитие мелкой моторики и улучшение работы органов артикуляционного аппарата, - говорит логопед. – Поэтому дорогие родители, делайте с вашим малышом каждый день артикуляционную и пальчиковую гимнастику, самомассаж рук и лица. Они просты и их легко можно найти в интернет-сети. Кстати, при самомассаже можно использовать разные тренажеры, например мячик-«ежик», массажное кольцо Су Джок и так далее. При этом советую взять на вооружение несколько несложных советов. Совет 1. Играйте пальчиками. - Всем известно, что на руках находится множество нервных окончаний, стимулируя которые, активизируется речевая моторная зона в коре головного мозга. Малышам очень нравятся такие игры. Например, возьмите руку малыша в свою и производите различные движения под фразы из потешки: «Это пальчик - бабушка, этот пальчик - дедушка, этот пальчик папочка, этот пальчик - мамочка, этот пальчик я - вот и вся моя семья!» Совет 2. Читайте и пойте - Не нужно мучить ребенка, заставляя его заучивать стихи. Возьмите на вооружение стихи детских авторов, например, Агнии Барто или Самуила Маршака и проговаривайте одно из них, когда моете посуду, гуляете в парке, лепите или рисуете. И сначала ваш малыш будет досказывать конец строки, потом постепенно осилит четверостишие и «машина заработает», то есть ребенок заговорит. Совет 3. Мычите и мяукайте - Изучите с ребенком голоса животных, их места обитания; узнайте, чем они питаются. Это и познавательно и интересно для ребенка. Используйте пазлы или картинки с изображениями животных. Совет 4. Гуляем и фантазируем - Не бойтесь выдумывать сказки. Дети их любят, особенно им интересно, когда в сказке участвуют знакомые им персонажи, например сам малыш, становится рыцарем, а бабушка заколдованной принцессой и так далее. Гуляя по парку, вы сначала будете сочинять сказку сами, а потом предложите досказать ее ребенку. Совет 5. Сорока-ворона - Дети любят короткие стишки, поэтому поройтесь в памяти и вспомните, как когда-то вам самому водили пальчиком по ладошке и говорили: «Сорока-ворона» или «Ладушки-ладушки». Такие, казалось бы, мелочи, заставят вашего малыша, наконец- то заговорить и превратить из «немтыря» в настоящего рассказчика и фантазера. Помните, что самый активный период в развитии речи выпадает на первые три года жизни ребенка. Удачи!