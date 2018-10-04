Причина – вредные привычки По словам врача, заболевания системы кровообращения лидируют среди всех прочих болезней, как причина летальных исходов, возникающих вследствие неправильного образа жизни и развития некоторых патологий. - Сердечно-сосудистые заболевания представляют собой группу болезней сердца и кровеносных сосудов, в которую входят: ишемическая болезнь сердца, болезнь сосудов головного мозга, болезнь периферических артерий, ревмокардит, врожденный порок сердца, - рассказала кардиолог. - Причиной инфаркта миокарда и инсульта является сочетание таких факторов риска, как употребление табака и алкоголя, нездоровое питание и ожирение, отсутствие физической активности, повышенное кровяное давление и диабет. Идем на скрининг Как считают медики, главным оружием в борьбе с сердечными заболеваниями является профилактика и раннее выявление болезни. - В рамках реализации государственной программы «Саламатты ?аза?стан» ежегодно во всех регионах республики проводится декадник по профилактике болезней системы кровообращения, приуроченный к всемирному Дню сердца, - говорит врач. - Хочется отметить, что и в кардиологическом центре проводится декадник, день открытых дверей. В эти дни каждый взрослый человек может пройти профилактический осмотр, узнать свое артериальное давление, а также получить консультационную помощь. Необходимо помнить о важности раннего выявления заболеваний, которое возможно при прохождении возрастного скрининга. В этом году скрининг должны пройти 65212 человек, из них за 8 месяцев этого года по области уже осмотрено 55091 человек. Было выявлено 5081 больных с заболеваниями системы кровообращения. Таким образом, больные смогли получить необходимую своевременную медицинскую помощь, когда болезнь не настолько запущенна и поддается лечению. Берегите сердце - Люди не задумываются над тем, что запущенная гипертония, избыточный вес, курение и алкоголь, малоподвижный образ жизни - все это первые шаги к сердечным заболеваниям, которые можно и нужно предотвратить, начав вести здоровый образ жизни и не пуская на самотек выявленные патологии. Нашей же главной задачей является не только лечение, но и предотвращение таких заболеваний. По всей стране проводятся скрининги, организуется работа в Школах здоровья по профилактике артериальной гипертонии и ишемической болезни сердца при поликлиниках, чтобы привить пациентам здоровье сберегающие навыки. Больше гуляйте, бросьте пагубные привычки, ешьте только здоровую пищу, следите за своим артериальным давлением и тогда ваше сердце будет работать, долгие годы без боли и перебоев, - говорит врач.