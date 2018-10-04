k2_RzHNFgCQ По информации пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области, вызов о происшествии дежурному "103" поступил в 10.09 и сразу же был передан бригаде скорой помощи. Бригада прибыла на место в 10.15.- В результате столкновения пострадали 4 человек. Медсестра скорой помощи скончалась на месте, пациентка, которую везли в кардиологию из Курмангазинского района, была госпитализирована с травмами средней тяжести в отделение нейрохирургии областной больницы, - рассказали в пресс-службе управления. Другие подробности аварии не разглашаются. В пресс-службе ДВД Атырауской области ЧП пока не прокомментировали. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.