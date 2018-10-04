ZSII1_B_xDw По предварительной информации, пожар возник на балконе 3 этажа и "пополз" вверх во второй половине дня 4 октября. Через несколько минут полыхали уже балконы до 9 этажа десятиэтажного дома по проспекту Абулхаир хана. Эвакуация жильцов продолжается. Пожарным удалось локализовать возгорание. На место ЧП прибыл аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев. Другие подробности выясняются. В ДЧС области пообещали прокомментировать происшествие позже.