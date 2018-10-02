Избавьтесь от негатива - Пережить расставание с человеком, который был рядом много лет не так-то просто, - начинает разговор психолог. – Кажется, что вся жизнь потеряла всякий смысл, боль и обида переполняют женщину и этим негативным эмоциям срочно нужен выход. Сбросьте весь негатив. Не копите в себе отрицательные эмоции, избавляясь от них по мере поступления. Вариантов множество – от битья посуды до слез в жилетку подруги. Не замыкайтесь в себе - Не нужно прятаться в раковину и прятаться от близких и друзей, посвящая себя своему «горю», - продолжает Зауреш. - Это не горе – это новая веха жизни. Именно близкие люди помогут преодолеть сложный период максимально безболезненно. Не нужно стесняться своих слез, переживаний и слов, которые кто-то может воспринять как «нытье». Я буду счастлива и без него - Итак, «пар выпущен», сметены в кучу осколки перебитой посуды, а вместе с ними должны уйти из вашей жизни все ваши неприятности и горькие думы. Поставьте перед собой цель – стать счастливой, вопреки всему. Не отступайте, не поддавайтесь слабостям, твердо следуйте своей цели. Занимайте свое время приятными занятиями. Не оставляйте свободных часов на самокопание и жалость к себе. Вспомните о своих увлечениях, о друзьях, ходите в кино, смените все, что будет напоминать о человеке, который был вам близок. Не стоит сидеть дома в четырех стенах – наполняйте жизнь приятными событиями. Не мстите - Как бы не хотелось отомстить бывшему супругу, превратить его жизнь в ад, заставить страдать, пусть даже непроизвольно – не опускайтесь до сплетен и мести, - предупреждает психолог. - Ситуацию вы этим не исправите, а вот репутация ваша может существенно пострадать. Не говоря уже о том, что само стрессовое состояние только усугубится от таких действий. Отпустите обиды. Не ищите замену - Не пытайтесь заменить пустоту внутри срочными поисками новых отношений. Они не помогут забыть супруга. Еще слишком живы в вашем сознании отношения с бывшим мужем, и новый партнер обречен на то, что вы постоянно будете сравнивать его с супругом. Да и отношения, построенные на базе «назло бывшему», никогда не будут долговечными. И даже короткие интрижки не принесут вам успокоения. Просто дайте себе время остыть, а душевному состоянию – стабилизироваться. Нырять с головой в новые отношения можно только тогда, когда прошлое уже не выворачивает вам душу наизнанку, и вы действительно свободны. Простите - Время, конечно, лечит. Но, учитывая законы нашей памяти, время от времени вы все равно будете возвращаться к проблеме и моментам совместной жизни с супругом. О прошлом может напомнить внезапно встреченный общий знакомый, мелодия или старая открытка, найденная в коробке в шкафу. Боль, которую вы не отпустили сразу, может потом преследовать всю жизнь. Поэтому главная ваша задача – простить. И не только за расставание, но и за все, чем вы были недовольны. Вспоминайте только хорошие моменты и мысленно скажите спасибо за то, что они у вас были. С этими добрыми мыслями и отпустите свои обиды и бывшего мужа. Не выходите "замуж за работу" - Уходить с головой в работу и детей – не лучший выход, - продолжает психолог. - Понятно, что необходимо отвлечься от мыслей, но такой вариант влечет за собой вашу хроническую усталость и невротические расстройства. Да и детям нужна здоровая веселая мама, а не бледный призрак с трясущимися от переработки руками. Поэтому переключайтесь на то, чего вам очень хотелось, но было не доступно в семейной жизни. Составьте список того, чего вам хочется. И методично осуществляйте задуманное. Осознайте, что теперь вы можете позволить себе все. Не занимайтесь самоедством - Не корите себя и не ищите причину краха семейной лодки в себе. Во-первых, это не имеет смысла, потому что развод уже произошел, и надо двигаться дальше. Во-вторых, в расставании всегда виноваты двое. В-третьих, вы и не могли предусмотреть все. Постарайтесь принять расставание, как очередной свершившийся факт и не более того. Давайте отпор - Не позволяйте родственникам, а тем более — посторонним лицам критиковать вас. Они не имеют права обвинять вас в разрыве отношений, в том, что дети остались без отца, или в том, что вы были невнимательной женой. Скандалить не надо равно как и оправдываться. Ведите себя в этих ситуациях с достоинством и спокойствием слона после купанья. Отвечайте: "Тема закрыта", "Прошу освободить помещение», «Думаю, что мои с мужем отношения касаются только нас двоих». Также игнорируйте и недоброжелателей, которые при любом удобном случае стремятся укусить вас, информируя о событиях жизни уже чужого человека. Следите за собой - Развод не повод не следить за собой, не ставьте на себе крест, - говорит Зауреш. - Категорически не позволяйте себе опуститься до растрепанной тетки в засаленном халате с черными кругами под глазами. Делайте макияж и прически, следите за своим внешним видом, покупайте обновки, улыбайтесь себе! Подушка, конечно, стерпит ваши слезы, но жизнь продолжается, и хоронить себя еще рано. Будьте для детей и родственников примером самодостаточной волевой женщины, которая знает себе цену. Осознайте свои истинные потребности и, поставив цель, двигайтесь к ней. Пережить расставание – это сложно. Но ваше будущее и настоящее зависит только от вас! Помощь психолога - Конечно, далеко не каждая женщина имеет возможность выплакать свою боль на плече у подруги и если самостоятельно справиться с ситуацией вы не в состоянии, то обязательно обратитесь к психологу. Стрессы, получаемые при расставании, могут нанести серьезную травму психике. Если ни один день не обходится без успокаивающих средств, поток слез не иссякает, и ничто не способно вас отвлечь и заинтересовать – помощь психолога не будет лишней, - говорит Зауреш КАРИМОВА.