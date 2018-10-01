Упражнения должны быть выбраны с помощью методиста по лечебной физкультуре или врача ЛФК. Выполняются упражнения ежедневно. Необходимое условие для занятий, разгрузка коленного сустава. То есть упражнения выполняются в положении лежа и сидя. Также очень полезно плавание и занятия в бассейне.

- Развитию этого заболевания способствует постоянная нагрузка на коленный сустав. Между прочим, женщины болеют приблизительно в два раза чаще, чем мужчины, – рассказывает Серик КАРЕКЕНОВ. - Следует отметить, что артроз коленного сустава - заболевание медленно прогрессирующее. Частыми симптомами этого заболевания являются выраженные боли. Поначалу боли появляются после длительной ходьбы, при спуске по лестнице, подъеме и переноске тяжестей, в холодную и влажную погоду боль усиливается. По словам врача, с течением времени боли становятся более сильными, приобретают постоянный характер. Развивается реактивный безмикробный воспалительный процесс внутренней оболочки сустава. При этом может наступить резкое обострение, коленный сустав увеличивается в размерах, припухает. Затем процесс стихает и возобновляется снова при неблагоприятных условиях. - Кроме того, пациенты жалуются на хруст, скрип в коленном суставе, - продолжает Серик КАРЕКЕНОВ. - Постепенно ограничивается функция ходьбы. Расстояние, которое может пройти больной сокращается. Пациент вынужден опираться на трость. В конечном итоге движения в коленном суставе резко ограничиваются или утрачиваются совсем. Кстати, диагноз данного заболевания уточняют при помощи рентгеновских снимков, ультразвукового исследования, и при необходимости - компьютерной или магниторезонансной томографии, которые обнаруживают сужение суставной щели.- Лечение артроза коленного сустава не отличается от лечения остеоартрозов другого расположения, - говорит травматолог-ортопед. - Рекомендуется ограничить физическую нагрузку на сустав, но при этом обязательны занятия лечебной физкультурой, так как движения позволяют сохранить подвижность сустава и улучшить питание его элементов.К слову, если даже поражен один коленный сустав, лечебная физкультура все равно назначается для обоих суставов. Пациентам рекомендуется самомассаж области коленного сустава, мышц бедра и голени. Это тоже позволяет улучшить кровоснабжение сустава, поддерживать мышцы ноги в хорошем состоянии. А для снятия болевого синдрома назначаются нестероидные противовоспалительные препараты, аналгетики. Кроме того, используются различные раздражающие и анальгезирующие мази. Улучшить кровоснабжение помогают сосудорегулирующие препараты, венотоники. В течение длительного времени назначаются препараты, улучшающие состояние суставного хряща - хондропротекторы.- Если консервативные методы терапии неэффективны, зачастую прибегают к оперативному лечению, - рассказывает Серик КАРЕКЕНОВ. - При относительно сохранной функции сустава возможно малое оперативное вмешательство: артроскопия, которая выполняется при помощи эндоскопической техники. В нашей областной клинической больнице сустав промывают, извлекают разрушенные фрагменты хряща, менисков, удаляют остеофиты. Эта операция паллиативная. Для читателей поясню, что паллиативными операциями называют хирургические вмешательства, которые направлены на облегчение состояния больного и на устранение угрожающей жизни симптомов, когда пораженные очаги у больного удалить невозможно. Операция при малой травматичности позволяет улучшить функцию сустава на 2-3 года. А также в полость сустава вводят лекарственные препараты, заменяющие суставную жидкость, тем самым смягчая трение суставных поверхностей. Если обнаруживается преимущественное поражение внутренней или наружной части сустава, при небольших искривлениях голени, возможно выполнение операции. При поражении внешнего отдела сустава выполняется варизирующая надмыщелковая остеотомия бедренной кости. Выполнение этого оперативного вмешательства позволяет достигнуть равномерности нагрузки на суставные поверхности. При удачно выполненной операции хорошие результаты достигаются у 85% пациентов, и функция коленного сустава сохраняется до 10 лет. Но основным методом лечения, который позволяет восстановить движения в суставе, вернуть пациенту возможность двигаться и трудиться является эндопротезирование коленного сустава.