29 сентября в Атырау и его пригородных сельских округах прошел общегородской субботник в рамках двухмесячника по санитарной очистке. В массовой уборке мусора приняли участие сотрудники 631 объекта и 63 единицы техники. В общей сложности в субботнике было задействовано 8905 человек, из них 594 студента, 319 рабочих ТОО «Спецавтобаза». - В частности, в микрорайонах Самал и Жумыскер были ликвидированы стихийные мусорные свалки, которые устроили сами же жители этих населенных пунктов. В последующем, при повторном нарушении санитарных норм и правил к горожанам будут применены административные меры, - сообщил заместитель акима г.Атырау Нурлан Таубаев. Напомним, что двухмесячник по санитарной очистке города стартовал 15 сентября. В рамках общегородских субботников частные организации и государственные учреждения проводят мероприятия по уборке прилегающей территории.Камилла МАЛИК