Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно утвержденному графику учебного процесса в Казахстане школьная программа рассчитана на 32-34 недели занятий с тремя перерывами в виде каникул, а для "нулевок" и первоклашек введен дополнительный недельный отдых в самой длинной - третьей - четверти. Осенние каникулы в 2018-2019 учебном году пройдут с 29 октября по 4 ноября, зимние — с 31 декабря по 9 января, весенние — с 21 марта по 2 апреля. Дополнительные зимние каникулы для дошколят и первоклашек введены с 4 по 10 февраля. Летние каникулы продлятся 99 дней.