Иллюстративное фото из архива "МГ"По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается погода без осадков. Днем температура воздуха составит +18 градусов, ночью -2. В Атырау будет малооблачно. Синоптики прогнозируют 22 градуса тепла днем, 7 тепла ночью. 26 градусов тепла и погода без осадков ожидается днем в Актау. Ночью столбики термометров опустятся до +14 градусов. В Актобе температура воздуха днем составит +17 градусов, ночью +3.