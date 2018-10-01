В микрорайоне Нурсая открылось новое здание скорой медицинской помощи. Мероприятие было приурочено ко Дню города, ежегодно отмечаемому в первую субботу октября. В церемонии открытия принял участие заместитель акима г.Атырау Полымбет Хасанов, а также руководитель управления здравоохранения Атырауской области Маншук Аймурзиева. По словам главы облздрава, новый медицинский объект сможет обслуживать 75 тысяч горожан - жителей микрорайонов. На вызовы будут выезжать 8 бригад скорой помощи. Всего штат сотрудников новой станции скорой помощи состоит из 50 человек, 32 из них фельдшеры, 18 - диспетчеры, водители и медперсонал среднего звена. Новый объект оснащен самым современным оборудованием, во всех реанимобилях установлены GPS-навигаторы. Также имеется учебно-тренировочный кабинет, где будут проводится практические тренинги по оказанию первой медицинской помощи. - В ближайшем будущем в микрорайоне Нурсая в рамках государственно-частного партнерства будет построена и новая поликлиника, которая будет обслуживать 12 тысяч горожан. По поручению акима Атырауской области за счет средств из местного бюджета, а также на основе ГЧП в ближайшем будущем в Атырау будет построена еще одна станция, а также три подстанции скорой медицинской помощи, - рассказала Маншук Аймурзиева. Отметим, что с 1 по 7 октября по в рамках празднования Дня города в Атырау запланирован ряд культурных и спортивных мероприятий.