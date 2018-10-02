Фото с сайта sputniknews.kz С 1 ноября 2018 года в Казахстане будет введён обновлённый вариант Государственного герба, сообщает Министерство по инвестициям и развитию РК. На новом эскизе слово "Казахстан" будет переведено на латинскую графику, уточнили в ведомстве. "12 сентября 2018 года протокольным решением заседания научно-технической комиссии в области технического регулирования и метрологии Комитета технического регулирования и метрологии МИР РК одобрено изменение герба с датой введения 1 ноября 2018 года. Таким образом, в национальный стандарт РК СТ РК 989-2014 "Государственный герб Республики Казахстан. Технические условия" внесено изменение в части написания слова "Казахстан" на латинской графике Qazaqstan по всему тексту стандарта", – говорится в ответе на официальный запрос редакции informburo.kz. В изменённый стандарт также включена рекомендательная ссылка на методическое пособие описания элементов и истории Государственного герба Казахстана, подготовленная автором герба республики Жандарбеком Малибековым. Как пояснили в министерстве, сейчас изменение проходит процесс макетирования для дальнейшего тиражирования. Переходный период по осуществлению замены ранее изготовленных государственных гербов Республики Казахстан на новые определит Министерство культуры и спорта, учитывая рациональное использование бюджетных средств, уточнили в ведомстве. Проект изменения Государственного герба подготовила рабочая группа, в состав которой вошли представители Министерства культуры и спорта РК, Комитета технического регулирования и метрологии МИР РК, РГП "Казахстанский институт стандартизации и сертификации", акимата Астаны, автор Государственного герба Республики Казахстан Жандарбек Малибеков, а также представители компаний-изготовителей: ТОО "Мекен KZ", ТОО "Industrial Company Zoom", ТОО "Символика", ЗАО "Алматыгороформление", ТОО "Ак бастау KZ", ИП "Тынымбаев". 20 февраля 2018 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Указ о внесении изменений в утверждённый ранее алфавит казахского языка, основанный на латинской графике. Переход на латиницу в Казахстане пройдёт в три этапа: 2018-2020 годы, 2021-2023 годы, 2024-2025 годы.