Ярмарка организована молодежным ресурсным центром в рамках проекта «Молодежная биржа труда». Основная цель мероприятия - предоставление молодежи наиболее полной информации о рынке труда на сегодняшний день, об организациях, испытывающих потребность в работниках и о возможностях трудоустройства. - Мир не стоит на месте, определенные специальности уже не востребованы. Безработная молодежь даже если не найдет желаемую работу по специальности, то обязательно получит полную информацию о специальностях, пользующихся спросом на рынке труда и получит все ответы на вопросы о переобучении,- рассказал руководитель управления по вопросам молодежной политики Роллан Куспан. Отметим, что ярмарка вакансий пройдет в колледже "APEC Petrotechnic" 5 октября c 10.00 до 12.00. По всем интересующим вопросам обращаться по номерам моб. тел. : +7 702 542 7772, +7 778 488 1895, +7 778 493 2890.