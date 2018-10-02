eD4g_6Mg9V8 Традиционный благотворительный гранд-бал вот уже четвертый год подряд проходит в Уральске. Организатором является продюсер Алпамыс ШАРИМОВ. В списке почетных гостей был Абзал АДИЛОВ и его супруга. В октябре 2017 года парень из Уральска, узнав о тяжелой 25-летней Жамили из Шымкента, пожертвовал свою почку. После курса реабилитации Абзал устроился на работу, а в июле 2018 года женился. Пару пригласили в качестве дебютантов бала. Вместе с другими участниками Абзал и Айгерим танцевали венский вальс и кадриль. Мероприятие началось с красной дорожки, где участников встречали ведущие и поклонники, которые хотели сделать селфи со своими кумирами. Ведущими вечера были Сергей ЖУЖА, Динара САТЖАН, Асылхан ТОЛЕПОВ и Нурбигуль ЕГИЗОВА. По красной дорожке гранд-бала прошлись такие звездные гости, как Торегали ТОРЕАЛИ, Асылхан ТОЛЕПОВ, Молдир АУЕЛБЕКОВА, Тамара АСАР, Гульнур ОРАЗЫМБЕТОВА, Рустем ЖУГУНИСОВ, Нурболат АБДУЛЛИН, Динара САТЖАН, Нурлан КОЯНБАЕВ, группа "Бастау" и другие. Стоит отметить, что среди дебютантов бала были военные, учителя, врачи, студенты и даже тренер ФК "Акжайык". Всего 120 человек со всей страны. Целый месяц дебютанты готовились к мероприятию и учили венский вальс, кадриль, полонез и другие традиционные бальные танцы. - Я всегда мечтала быть участницей бала. Готовилась, можно сказать, с прошлого года. Очень волновалась перед выходом. Спасибо нашему хореографу Карлыгаш КАДЫРБЕКОВОЙ. Она настоящий профессионал, - говорит участница бала Назерке. Особенностью бала в этом году стало выступление ветеранов, которые на ряду с дебютантами танцевали популярные танцы. Поприветствовать гостей и участников бала приехал заместитель акима ЗКО Габидолла ОСПАНКУЛОВ. Стоит отметить, что все средства собранные с мероприятия пойдут на лечение незрячей девушки из Шымкента Гульхаи ЖУАШБАЕВОЙ.