Сегодня в областном Доме престарелых и инвалидов отметили День пожилого человека. В настоящее время здесь проживает 103 человека: 57 инвалидов 1 и 2 группы, оставшиеся 46 - люди преклонного возраста, находящиеся на попечении у государства. - Вот уже второй год подряд число проживающих в нашем социальном учреждении находится на одном уровне - пожилых и пенсионеров не убавляется, но и не уменьшается. Радует, что в городе очень много неравнодушных людей, которые оказывают спонсорскую помощь, приобретая нашим обитателям все необходимое, местные власти также никогда не остаются в стороне, оказывают почет и уважение, - рассказала директор Дома престарелых и инвалидов Килымкас Кузембаева. Поздравить проживающих социального учреждения приехал аким города Атырау Алимухаммед Куттумуратулы. Градоначальник вручил старожилам Дома престарелых подарки и поприсутствовал на благотворительном обеде, организованном в честь международного праздника. - В Казахстане во все времена пожилые люди были в почете и уважении. Я хотел бы поздравить вас с этим знаменательным днем и пожелать вам крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни, - обратился Алимухаммед Куттумуратулы к присутствующим. Отметим, что в Атырауской области в настоящее время проживает свыше 50 тысяч людей старше 60 лет. Камилла МАЛИК