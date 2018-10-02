Иллюстративное фото из архива "МГ" - 2 октября Актюбинским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом в микрорайоне «Батыс-2» в Актобе будут проводиться антитеррористические учения. Указанные мероприятия имеют плановый характер и направлены на повышение уровня готовности государственных органов к угрозам террористического характера. Просим жителей и гостей города отнестись с пониманием к данным мероприятиям, а также сохранять спокойствие в период их проведения, - сообщили в Актюбинском областном оперативном штабе по борьбе с терроризмом.