Иллюстративное фото из архива "МГ" На данный момент в Уральске функционируют 24 торговых рынка, 11 из которых являются продовольственными. В акимате города прошли встречи с владельцами крупных торговых рынков, на котором обсуждалась тема строительства на их месте торговых домов. - 14 рынков будут модернизированы. На многие из них уже готова проектно-сметная документация. На территории рынка «Султан», который расположен по проспекту Евразия, будет построен девятиэтажный дом. На первом этаже здания оборудуют объекты торговли. На рынке «Кайнар» сейчас ведется строительство нового торгового дома. Модернизация проводится на рынках «Мирлан», «Золотая чаша». «Алтын Алма», - сообщил руководитель отдела предпринимательства г. Уральска Исатай Джазыкбаев. Модернизация продолжается и в торговом доме «Московский». Он уже давно избавился от статуса вещевого рынка. - Сейчас на нашей территории строится еще один объект торговли. Люди сейчас очень избалованные. Никто не хочет покупать вещи на улице. Всем хочется комфортных условий, - отметила администратор ТД «Московский» Елена Кармеева. В отделе предпринимательства отметили, что параллельно будет усилена работа по искоренению уличной торговли. Она ведется совместно с представителями местной полицейской службы. Нужно отметить, что в Уральске не первый год ведется борьба со стихийными рынками. Рейды инспекторами полиции проводятся регулярно. Им удается разогнать продавцов, но ненадолго. Как только правоохранительные органы уходят, незаконные коммерсанты снова распаковывают свой товар. За прошедший 2017 год было привлечено около 2000 правонарушителей к административной ответственности, на них был наложен штраф свыше 3 млн тенге. С теми, кто еще не погасил задолженность, инспекторы работают совместно с судисполнителями.