По информации пресс-службы прокуратуры Атырауской области, в 2017 году в регионе было добыто 42,3 млн тонн нефти, что составляет 49,2% от добытой нефти по республике. Кроме того, было добыто 20,9 млрд кубических метра попутного газа. - При этом незаконный оборот нефти и нефтепродуктов в области составил 52 млн тенге - это ущерб по выявленным уголовным правонарушениям. Согласно статистическим данным в 2017 году зарегистрировано 35 фактов краж нефти и нефтепродуктов, а также незаконного хранения, транспортировки и сбыта нефти и нефтепродуктов. По 18 фактам дела направлены в суд, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Атырауской области. За 6 месяцев текущего года зарегистрировано 14 фактов краж нефтепродуктов, из них направлены в суд 5 уголовных дел. - Проведенный прокуратурой анализ показал, что при расследовании дел не устанавливаются источники происхождения нефти и нефтепродуктов. Орган расследования ограничивается лишь установлением транспортировщика, тогда как непосредственный отправитель остается вне поля зрения, - рассказали в прокуратуре. Прокуратурой области обращено внимание правоохранительных органов на выявление средств и противодействие легализации дохода, добытых преступным путем. По итогам заседания предложен комплекс мер, направленных на повышение результатов противодействия теневой экономики в сфере промышленности.