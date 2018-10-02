Сегодня, 2 октября, на площадке региональной службы коммуникаций ЗКО состоялась пресс-конференция с участием исполняющего обязанности руководителя управления по делам религий ЗКО Азамата ТУЛЕПОВА. Как стало известно, на территории области функционируют 78 субъектов религии, представляющих девять конфессий. Из них 46 мечетей, 19 православных церквей, 11 протестантских домов молитв, одно буддийское религиозное сообщество, один католический приход. - На данный момент религиозная ситуация в нашей области стабильная. Это результат правильной политики государства. В нашей стране ведется активная работа по недопущению распространения террористической и экстремистской угрозы. В этом направлении трудятся компетентные государственные органы, религиозные и общественные объединения и теологи, - заявил Азамат ТУЛЕПОВ. Но все же в Зеленовском, Жангалинском и Бокейординском районах Западно-Казахстанской области ощущается нехватка теологов с высшим образованием. - В области ощущается нехватка кадров с высшим образованием. Но на данный момент в университете "Нур-Мубарак" обучаются 53 студента из ЗКО. В 2018 году 16 абитуриентов выиграли государственный учебный грант и обучаются бесплатно. Шесть студентов получают образование за счет местного бюджета, - рассказал Азамат ТУЛЕПОВ. В ходе пресс-конференции также выяснилось, что в Западно-Казахстанской области полностью решена проблема с посещением школы девочек в платках. Как пояснил Азамат Тулепов, с родителями учениц была проведена разъяснительная работа и на сегодняшний день все девочки одеваются согласно уставу школ.