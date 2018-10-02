Аким Западно-Казахстанской области Алтай КУЛЬГИНОВ заявил, что в области не допустят повышения цен на хлеб и муку, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, второго октября, в Правительстве РК прошло селекторное совещание под председательством премьер-министра Республики Казахстан Бакытжана САГИНТАЕВА. В ходе совещания аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ выступил с докладом о ценах на продукты в области. По словам акима области, в регионе ведется активная работа по стабилизации цен на продукты питания, уже значительно подешевели цены на овощи и фрукты. Причиной тому является проведение регулярных сельскохозяйственных ярмарок в центре Уральска. Выяснилось, что с начала года в городе было проведено 127 подобных ярмарок и реализовано продуктов питания на 383 млн тенге. - Для прямых продаж своей продукции товаропроизводителям было выделено 65 торговых мест.  А также в супермаркетах работают прилавки, где продают социально-важные продукты питания по минимальной цене. Кроме того, для удержания цен были подключены ресурсы регионального стабилизационного фонда, - отметил Алтай КУЛЬГИНОВ. Также аким Западно-Казахстанской области заявил, что хлеб и мука в регионе дорожать не будут. - В нашей области восемь лет подряд была засуха. Но в 2016 и в 2017 годах в области был хороший урожай. Поэтому мы будем активизировать работу стабилизационного фонда и не допустим повышения цен на муку и хлеб, - отметил глава региона. Напомним, в хлебопекарнях города заговорили, что в октябре цена на хлеб может вырасти из-за подорожания муки, однако в управлении сельского хозяйства ЗКО заявили, что предпосылок к повышению цены нет. Предприниматели все как один заявляли, что в области повысилась закупочная цена на муку, а также на другие продукты. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.