Иллюстративное фото из архива "МГ" - Сегодня Правительство Республики Казахстан в лице министерства энергетики РК, министерства финансов РК и полномочного органа - ТОО «PSA», а также акционеры Карачаганакского проекта в лице компаний "Эни", "Шелл", "Шеврон", "Лукойл" и "КазМунайГаз" (далее - Консорциум) достигли принципиальных договоренностей по дружественному урегулированию спора по Индексу объективности. Стороны подписали Соглашение о Принципах, закрепляющее основные условия урегулирования, - сообщили в пресс-службе министерства энергетики РК. - Между Казахстаном и Консорциумом существовали разногласия по методике калькуляции. В этой связи, в соответствии с условиями Окончательного Соглашения о Разделе Продукции (далее - ОСРП) Карачаганакского проекта, республика подала иск в международный арбитраж для защиты своих прав. Однако, учитывая многолетний опыт сотрудничества, стороны в процессе переговоров нашли взаимовыгодный путь дружественного урегулирования спора. Стороны подписали соглашение, закрепляющее основные условия урегулирования: 1. Консорциум выплатит республике денежную компенсацию в размере 1,1 млрд долларов; 2. будут внесены изменения в механизм раздела продукции ОСРП, что обеспечит республике дополнительные доходы от проекта в размере около 415 млн долларов до 2037 года при цене 80 долл./баррель; 3. консорциум предоставит республике долгосрочный заём сроком на 10 лет для строительства инфраструктурного проекта в размере 1 млрд долларов, либо выплатит эквивалентную ценность займа (в случае отказа республики от займа) в сумме около 200 млн долларов. В дополнение к указанному предложению, Правительство договорилось о принятии Консорциумом обязательств по своевременной реализации важных для будущего развития Карачаганака инвестпроектов. Предварительно объем инвестиций оценивается в сумме до 5 млрд долларов США с возможным дополнительным приростом доходов для республики до 2037 года около 23,5 млрд долларов при цене 80 долл./баррель. Также, стороны договорились о возможных поставках углеводородного сырья (нефти и газа) на коммерческих условиях для местных НПЗ и для развития газохимического комплекса в Западно - Казахстанской области. - Это были очень сложные переговоры с Консорциумом, которые продолжались около трех лет. Столь длительный срок свидетельствует не только об их сложном содержании и характере, но и о том, что мы ставили во главу угла, прежде всего экономические интересы государства, и, соответственно, настаивали на максимизации выгоды для Республики в рамках переговоров. Мирное урегулирование спора отражает приверженность Республики к дружественному разрешению возникающих споров со стратегическими партнерами в соответствии с положениями, предусмотренными в контракт, - заявил министр энергетики РК Канат Бозумбаев, добавив , что сделку планируют завершить до конца нынешнего года, подписав окончательное Соглашение об урегулировании спора. - В дополнение, хочу особо отметить, что для нас было важно урегулировать данный спор, поскольку он вносил неопределённость в дальнейшее развитие Карачаганакского проекта. В этой связи, одним из принципиальных элементов данных договорённостей является принятие обязательств Консорциумом по своевременной реализации важных инвестиционных проектов для будущего развития Карачаганака, - отметил Канат Бозумбаев.