О резком понижении столбика термометра сообщили спасатели, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ"   По информации Единой дежурной диспетчерской службы, завтра, 2 октября столбик термометра в Атырауской области опустится до 2°С. - В Атырауской области ожидаются заморозки, - говорится в распространенном сообщении. Камилла МАЛИК