Как рассказали жильцы, старый дом в центре города был построен в 1887 году. Дом принадлежал генералу Мартынову. В нем 15 квартир. Комнатки маленькие, коридоры узкие, а деревянные лестницы уже давно сгнили и ходить по ним уже небезопасно. Хотя дом трехэтажный, первый этаж уже превратился в полуподвальное помещение. Жители дома говорят, что жить здесь дальше просто невозможно, так как дом в любой момент он может просто рухнуть. - Я живу на третьем этаже. Лестницы узкие, гнилые. Мама несколько раз падала и ломала руку, дети тоже падали. Хотели как-то поменять подоконники, у нас половина стены отвалилось. Обои хотели менять, тоже ужаснулись. С крыши сыпется кирпич. За детей страшно. Я 6 лет снимаю жилье и живу на съемной квартире. Я боюсь за жизнь и здоровье своих детей. Воду кое-как провели, нам долго не давали согласия. Туалет на улице. В некоторых квартирах нет отопления. Я согласна на любое жилье, хоть вторичное, - рассказала жительница дома Светлана КОШЕЛЕВА. Выяснилось, что в доме сыро, в следствии чего многие жильцы страдают заболеваниями дыхательных путей. - В доме сырость. Люди болеют. Уже четыре человека умерли от туберкулеза. У многих бронхит и астма. Капитального ремонта здесь не было с того момента, как его построили. Фасад здания, который выходит на проспект, ремонтировали своими силами. Но кирпич рассыпается. Никаких удобств нет. Ремонт делать просто невозможно, стены искривились, крыша сгнила, полы деревянные проваливаются. Пока не случилась трагедия, мы просим его снести, а людей расселить, чтобы они жили в человеческих условиях. Дом свое уже отжил. На его месте можно построить торговый дом или гостиницу, - говорит председатель кондоминиума Владимир ЗЕЛЕНЦОВ. В прошедшие выходные Владимир ЗЕЛЕНЦОВ был на приеме у акима ЗКО. Алтай КУЛЬГИНОВ поручил создать специальную комиссию и обследовать дом. Комиссия прибыла сегодня, 1 октября. В ее составе были заместители акима области и города, а также представители ЖКХ. - Нужно найти инвесторов, которые согласятся взяться за этот дом. Другой вопрос, что этот дом, по словам жителей, является памятником архитектуры. Но, так как этот дом признан аварийным, мы должны его из этого списка исключить. Далее инвестор, вне зависимости от того, что он будет здесь строить, должен будет расселить жильцов или выкупить квартиры. Жители должны будут предоставить нам все документы на дом, будет составлен список жильцов, - рассказал заместитель акима города Уральск Бекжан ТУКЖАНОВ. Стоит отметить, что к жителям уже обращались застройщики из России, которые предлагали жителям выкупить их дом, а на его месте построить торговый центр. Сейчас данный вопрос находится на стадии переговоров.