Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск, в связи с ремонтными работами по улице Курмангазы с 30 сентября 2018 года до 3 октября эперекресток улиц Курмангазы и проспекта Евразия будет закрыт. - Движение автотранспорта будет осуществляться по улице М.Маметовой, А.Молдагуловой и по улице Ихсанова. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим автолюбителей заранее планировать свой маршрут, - сообщили в отделе ЖКХ города Уральск.