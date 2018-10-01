Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал генеральный директор АО "Жайыктеплоэнерго" Мурат БАЙМЕНОВ, в настоящее время тепло дали всем социальным объектам, которые подали заявки. - По городу 128 социальных объектов отапливаются от ТЭЦ, в том числе 44 детских сада, 50 учебных заведений и 34 объектов здравоохранения. На сегодняшний день к отоплению подключены 31 детский сад, 26 учебных заведений и три объекта здравоохранения. Сегодня до конца дня планируем дать тепло еще пяти детским садам, 12 школам и двум объектам здравоохранения, - рассказал Мурат БАЙМЕНОВ.