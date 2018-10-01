Программа сервиса включает бесплатные консультации для водителей, возможность ускоренно оформить разрешение и компенсацию патента. Стать участником может любой водитель, который хочет сотрудничать с сервисом и соответствует его требованиям. В офисе сервиса менеджеры рассказывают водителю о требованиях к автомобилю такси, помогают подготовить документы для оформления ИП, рассчитать стоимость патента, при необходимости лично сопровождают во всех инстанциях. Процесс получения разрешения занимает не более полутора часов. Водитель получает от сервиса компенсацию патента на работу в такси в размере 50% от его стоимости. Это особенно важно на старте работы: можно быстрее окупить вложения в техосмотр, покупку таксометра и кассового аппарата и начать зарабатывать. Таксисты говорят, что самим было сложно разбираться в порядке получения разрешения, заполнять бумаги, высчитывать сумму налогов, и программа сервиса очень в этом помогла. — «Максим» заинтересован в сотрудничестве с легальными перевозчиками и поддерживает программу акиматов по сокращению теневого рынка такси. Многие таксисты хотят работать легально, но им сложно самостоятельно получить нужные документы и оплатить патент. Мы решили помочь им. Уральск — второй после Костаная город, где мы запустили программу. В планах — проводить аналогичную работу и в других городах Казахстана, где работает наш сервис, — рассказал заместитель директора по развитию регионов сервиса «Максим» в Республике Казахстан Каиржан Маусенов.Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.