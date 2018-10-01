Иллюстративное фото По результатам проверки выявлены многочисленные нарушения законности. В частности, установлено, что налоговым органом несвоевременно принимаются меры по приостановлению расходных операций по банковским счетам, ограничению в распоряжении имуществом и его описи, а также по взысканию налоговой задолженности с дебиторов должников. - Принятыми мерами прокурорского реагирования взыскана налоговая задолженность на общую сумму 363 миллиона тенге, из них 163 миллиона - дебиторская задолженность, 200 миллионов - имущественные налоги. За непринятие своевременных мер по обеспечению и взысканию налоговой задолженности три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Атырауской области. Наряду с этим, два материала зарегистрированы в КУИ прокуратуры Атырауской области по факту доведения до неплатежеспособности по ст.239 УК РК. Досудебное расследование проводится службой экономических расследований области.