Магнитные бури в ноябре 2026 года: календарь опасных дат

В ноябре 2026 года возможны несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Согласно предварительному прогнозу, наиболее напряженная обстановка может сложиться в начале месяца. Отдельные возмущения также ожидаются в середине и в конце ноября, передает МойГород

Предварительный прогноз выглядит следующим образом:

1 ноября — возможна слабая магнитная буря уровня G1.

2–6 ноября — ожидается период повышенной геомагнитной активности. Наиболее сильные возмущения могут произойти 3–6 ноября, а пик активности предварительно прогнозируется на 5–6 ноября.

8 ноября — вероятны геомагнитные возмущения.

12–14 ноября — возможно повторное усиление активности.

20 ноября — ожидаются слабые геомагнитные возмущения.

22 ноября — возможны колебания магнитного поля Земли.

29–30 ноября — не исключены слабые возмущения в последние дни месяца.

При этом календарь остается предварительным: солнечная активность может меняться, поэтому даты и интенсивность геомагнитных возмущений способны отличаться от прогнозируемых.

Как поддержать хорошее самочувствие

В дни возможных геомагнитных возмущений рекомендуется придерживаться привычного режима сна, полноценно питаться, пить достаточно воды и находить время для отдыха. Также желательно не злоупотреблять кофеином и энергетическими напитками и избегать чрезмерных физических нагрузок.

Людям с хроническими заболеваниями важно продолжать принимать назначенные врачом препараты по установленной схеме. Самостоятельно менять дозировки лекарств из-за прогноза магнитных бурь не следует.

При этом убедительных научных доказательств того, что магнитные бури напрямую ухудшают самочувствие большинства людей, пока недостаточно. Если появились выраженные симптомы или они долго не проходят, стоит обратиться к врачу, а не объяснять состояние исключительно геомагнитной активностью.