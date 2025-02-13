Магзум Мирзагалиев назначен советником президента

Он сменил на этом посту Болата Акчулакова.

13 февраля Магзум Мирзагалиев был назначен советником президента.

— Распоряжением Главы государства Мирзагалиев Магзум Маратович назначен советником президента Республики Казахстан, - говорится на сайте Акорды.

С апреля 2023 года этот пост занимал Болат Акчулаков, который сегодня распоряжением президента был освобожден от должности.

47-летний Магзум Мирзагалиев родился в Алматы. Окончил университет "Туран", Дипломатическую академию МИД, Каспийский государственном университете технологии и инжиниринга имени Есенова.

Трудовую деятельность начинал с инженера по буровым растворам на месторождениях Тенгиз и Западной Сибири.Был менеджером по развитию бизнеса, руководил филиалом MI Drilling Fluids International, ТОО "ТенизСервис" АО НК "КазМунайГаз", а также зампредом АО НК "КазМунайГаз".

В разные годы занимал должности вице-министра нефти и газа, вице-министра и министра энергетики, министра экологии, геологии и природных ресурсов. С января по апрель 2022 года занимал пост советника президента Казахстана, последняя должность - председатель правления национальной компании "КазМунайГаз".