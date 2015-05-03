Майя Плисецкая скончалась в Германии

2 мая в возрасте 89 лет ушла из жизни известная советская и российская балерина Майя Плисецкая сообщает ТопНьюс. 2 мая, в Германии на 90-м году жизни скончалась выдающаяся балерина Майя Плисецкая, сообщает ТАСС. Информацию о кончине Плисецкой подтвердил гендиректор Большого театра Владимир Урин. «Мне позвонил супруг балерины Родион Щедрин. Она умерла от тяжелого сердечного приступа. Врачи боролись, но ничего не смогли сделать», - сказал Урин. Генеральный директор Большого театра назвал Майю Плисецкую символом русского балета ХХ века. По его словам, балерину похоронят в России. Майе Плисецкой б