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Культура Шоу-бизнес

Майя Плисецкая скончалась в Германии

2 мая в возрасте 89 лет ушла из жизни известная советская и российская балерина Майя Плисецкая сообщает ТопНьюс. 2 мая, в Германии на 90-м году жизни скончалась выдающаяся балерина Майя Плисецкая, сообщает ТАСС. Информацию о кончине Плисецкой подтвердил гендиректор Большого театра Владимир Урин. «Мне позвонил супруг балерины Родион Щедрин. Она умерла от тяжелого сердечного приступа. Врачи боролись, но ничего не смогли сделать», - сказал Урин. Генеральный директор Большого театра назвал Майю Плисецкую символом русского балета ХХ века. По его словам, балерину похоронят в России. Майе Плисецкой б
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Майя Плисецкая скончалась в Германии
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ab081a09_1
2 мая в возрасте 89 лет ушла из жизни известная советская и российская балерина Майя Плисецкая  сообщает ТопНьюс. 2 мая, в Германии на 90-м году жизни скончалась выдающаяся балерина Майя Плисецкая, сообщает ТАСС. Информацию о кончине Плисецкой подтвердил гендиректор Большого театра Владимир Урин. «Мне позвонил супруг балерины Родион Щедрин. Она умерла от тяжелого сердечного приступа. Врачи боролись, но ничего не смогли сделать», - сказал Урин. Генеральный директор Большого театра назвал Майю Плисецкую символом русского балета ХХ века. По его словам, балерину похоронят в России. Майе Плисецкой было 89 лет. Свои соболезнования в связи со смертью балерины выразил президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля. «Президент России Владимир Путин выразил глубокие, искренние соболезнования родным, близким и всем почитателям таланта великой русской балерины Майи Плисецкой в связи с ее кончиной»,— сообщила пресс-служба Кремля. Бывший министр культуры РФ Михаил Швыдкой назвал смерть балерины великой трагедией. "Мне всегда казалось, что Плисецкая будет жить вечно. Мы готовились отмечать ее 90-летие. Она была великой балериной, великой актрисой, великой женщиной, великой женой - ее брак с Родионом Щедриным был образцовым явлением семейного счастья", - отметил экс-министр. Майя Плисецкая родилась 20 ноября 1925 года в Москве. После окончания Московского хореографического училища в 1943 году ее приняли в труппу Большого театра. В 1960 году народная артистка СССР стала примой балета Большого театра. Одними из самых известных партий балерины являются Одетта-Одиллия в "Лебедином озере", Аврора в "Спящей красавице", Раймонда в одноимённом балете Глазунова, Хозяйка медной горы в "Каменном цветке" Прокофьева, Кармен в "Кармен-сиюте". Майя Плисецкая при жизни стала иконой стиля и недосягаемым образцом для подражания. Костюмы для нее создавали Ив Сен-Лоран и Жан Поль Готье. В Нью-Йорке в середине 1960-х ее — в бриллиантах и мехах — снимал «фотограф звезд» Ричард Аведон. В 1971 году на Авиньонском фестивале Надя Леже познакомила Плисецкую с Пьером Карденом, пишет LifeNews. В 1998 году Плисецкая и Карден представили в Кремле совместное шоу «Мода и танец». Плисецкая — народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, обладательница премий «Триумф» и «Российский Национальный Олимп», кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» 3, 2 и 1 степеней, а также орденов многих стран.

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