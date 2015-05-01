Ведущая спортивных новостей показала телезрителям все свои прелести.

Венесуэльская телеведущая и модель Юви Палларес вызвала скандал в местных СМИ сообщает ТопНьюс. Рассказывая о возможном романе между португальским футболистом Криштиану Роналду и моделью Playboy Даниэллой Чавес, девушка полностью обнажилась. Кроме того Палларес призналась, что Роналду ее возбуждает, сообщают «Вести.Ру» со ссылкой на Mirror. На видеозаписи видно, как Юви Палларес медленно обнажается на фоне фотографии Роналду, которую показывают на экране за ее спиной. Стоит отметить, что футболист мадридского "Реала" пользуется рекордной популярностью в Венесуэле и является секс-символом и меч