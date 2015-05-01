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Спорт Шоу-бизнес

Ведущая спортивных новостей показала телезрителям все свои прелести.

Венесуэльская телеведущая и модель Юви Палларес вызвала скандал в местных СМИ сообщает ТопНьюс. Рассказывая о возможном романе между португальским футболистом Криштиану Роналду и моделью Playboy Даниэллой Чавес, девушка полностью обнажилась. Кроме того Палларес призналась, что Роналду ее возбуждает, сообщают «Вести.Ру» со ссылкой на Mirror. На видеозаписи видно, как Юви Палларес медленно обнажается на фоне фотографии Роналду, которую показывают на экране за ее спиной. Стоит отметить, что футболист мадридского "Реала" пользуется рекордной популярностью в Венесуэле и является секс-символом и меч
gorod
Ведущая спортивных новостей показала телезрителям все свои прелести.
00ce351e_1
00ce351e_1
Венесуэльская телеведущая и модель Юви Палларес вызвала скандал в местных СМИ сообщает ТопНьюс. Рассказывая о возможном романе между португальским футболистом Криштиану Роналду и моделью Playboy Даниэллой Чавес, девушка полностью обнажилась. Кроме того Палларес призналась, что Роналду ее возбуждает, сообщают «Вести.Ру» со ссылкой на Mirror. На видеозаписи видно, как Юви Палларес медленно обнажается на фоне фотографии Роналду, которую показывают на экране за ее спиной. Стоит отметить, что футболист мадридского "Реала" пользуется рекордной популярностью в Венесуэле и является секс-символом и мечтой многих девушек независимо от того имеют они отношение к модной индустрии или нет. Поклонницы мечтают стать новой пассией Криштиану Роналду. Между тем о реакции начальства на выходку телеведущей пока ничего не известно. Однако, многие пользователи YouTube предполагают, что "стрип-акция" Палларес была согласована с руководством канала, которое хотело таким образом поднять его рейтинг. В свою очередь модель Playboy Даниэлла Чавес, с которой, по слухам, встречается Роналду, недавно также оказалась в центре скандала. Так, в очередном конкурсе Playboy девушка заняла третье место. Из-за чего она пришла домой, залезла в душ и выложила в своем "Инстаграме" обнаженное селфи. Таким образом, Чавес хотела доказать жюри состязания, что она все равно лучшая.

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