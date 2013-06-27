Куаныш МУКАЕВ
Мы продолжаем нашу рубрику МГУ - Мир Глазами Уральцев. Уральский парень Куаныш МУКАЕВ делится своими впечатлениями о Малайзии, в которой прожил и проучился без малого два года.
Кто:
Куаныш МУКАЕВ
Где:
Малайзия, Сайберджая
Население:
29 700 тыс. человек.
Территория:
64-я в мире.
Столица и крупнейший город:
Куала-Лумпур.
В Малайзии относительно невысокие цены на жильё.
В Сайберджае, городе, в котором я жил, цены такие же как в Алматы, а уровень квартир выше. В общем для студента терпимо.
Там нет общежитий.
Возле каждого университета есть прилегающие к нему кондоминиумы. Расположены они близко к универу – в 10-15 минутах езды на автобусе. Большая часть студентов живёт там. Ещё есть хостелы, но там останавливаются в основном те, кто окончательно не решил вопрос с жильём. Цены смешные, многие даже бесплатно живут. Есть интернет, а в остальном всё скучно.
Малазийский кондоминиум – это наши элитные дома.
Да и то у нас в Уральске таких нет – с охраной, бассейном, тренажёрным залом и парковочным местом. И всё это стоит 200 долларов в месяц. Минус в том, что въезжая в квартиру я должен был заплатить депозит, а это трёхмесячная стоимость оплаты. Это что-то вроде залога - если на момент отъезда квартира в полном порядке, постояльцу возвращают эти деньги.
Малайзия – удобная страна.
Рядом Индия, Индонезия, Тайланд и Сигнапур. Путешествуй – не хочу.
В Малайзии много казахов.
Некоторые даже покупают там жильё. В элитном кондоминиуме можно купить шикарную квартиру за 60-70 тысяч долларов. А что в Уральске за такие деньги купишь?
Малайзия – бывшая английская колония.
Возможно поэтому уровень жизни там выше, но жить там дешевле. И ещё там все разговаривают по-английски.
Малайзия как и Казахстан очень многонациональная страна
– там много негров, индусов, китайцев. Выходцам из Африки вообще выделяются пособия, поэтому там много бывших граждан Ботсваны и Нигерии. Много арабов и турков, но эти в основном занимаются бизнесом.
В Малайзии можно запросто достать любую дурь.
В том числе и химию.
Самый лёгкий способ получить малазийское гражданство – жениться.
Как-то я встретил чеченца, который женился на малазийке. Сейчас у него трое детей и всё нормально. Ещё один способ остаться в стране – получить рабочую визу. Это проще, чем жениться.
Студенты из других стран работают преимущественно на второсортной работе – курьерами и официантами.
А вообще у меня есть знакомые, которые сначала учились по «Болашаку», а потом кинули «Болашак» и устроились в Microsoft. Теперь они отлично живут, в месяц несколько тысяч долларов получают. Ещё один знакомый отучился на айтишника и устроился в университет, в котором получил образование.
В Малайзии очень жарко.
Большая влажность и зимой идут дожди. Но не как у нас, а настоящие ливни – когда на расстоянии пяти метров ничего не видно.
Страна мусульманская, там много мечетей.
Но свобода вероисповеданий соблюдается – там встречаются христиане и буддисты.
Малазийцы уважают Казахстан, потому что думают, что у нас мусульманское государство.
Как-то раз в священный месяц Рамадан я включил телевизор и неожиданно увидел Казахстан – в передаче показывали наши мечети, рассказывали об исламе в стане.
Малазийская кухня очень острая.
Сами малайцы едят острую еду. Кроме того там много индусов и китайцев, которые тоже известные любители острой пищи. Турецкая и арабская еда более-менее похожа на нашу. Но она тоже надоедает.
Если ты зашёл в супермаркет, то ещё можешь купить лук, картошку и огурцы.
Но каши там не в ходу. В ресторане или закусочной каши в меню ты тоже не увидишь.
В Малайзии много красивых девчонок
– многонациональность даёт о себе знать. Но казахстанские девушки лучше.
Выходишь на прогулку - держи ухо в остро.
Бывает, увидишь на улице красивую девушку, подойдёшь, чтобы познакомиться, а это и не девушка вовсе, а транссексуал. Но их в Малайзии не так много как в Тайланде.
Уровень преступности там не выше, чем в любом другом государстве.
Не сказал бы, что Малайзия слишком криминальная страна. В новостях, конечно, всякое показывают, но на то они и новости.
Страну одолевают граждане из более бедных государств
– Индии и Индонезии. Они приезжают в Малайзию на заработки. Гастарбайтеры в общем.