Куаныш МУКАЕВ Куаныш МУКАЕВ Мы продолжаем нашу рубрику МГУ - Мир Глазами Уральцев. Уральский парень Куаныш МУКАЕВ делится своими впечатлениями о Малайзии, в которой прожил и проучился без малого два года. Кто: Куаныш МУКАЕВ Где: Малайзия, Сайберджая Население: 29 700 тыс. человек. Территория: 64-я в мире. Столица и крупнейший город: Куала-Лумпур. В Малайзии относительно невысокие цены на жильё. В Сайберджае, городе, в котором я жил, цены такие же как в Алматы, а уровень квартир выше. В общем для студента терпимо. Там нет общежитий. Возле каждого университета есть прилегающие к нему кондоминиумы. Расположены они близко к универу – в 10-15 минутах езды на автобусе. Большая часть студентов живёт там. Ещё есть хостелы, но там останавливаются в основном те, кто окончательно не решил вопрос с жильём. Цены смешные, многие даже бесплатно живут. Есть интернет, а в остальном всё скучно. Малазийский кондоминиум – это наши элитные дома. Да и то у нас в Уральске таких нет – с охраной, бассейном, тренажёрным залом и парковочным местом. И всё это стоит 200 долларов в месяц. Минус в том, что въезжая в квартиру я должен был заплатить депозит, а это трёхмесячная стоимость оплаты. Это что-то вроде залога - если на момент отъезда квартира в полном порядке, постояльцу возвращают эти деньги. Малайзия – удобная страна. Рядом Индия, Индонезия, Тайланд и Сигнапур. Путешествуй – не хочу. В Малайзии много казахов. Некоторые даже покупают там жильё. В элитном кондоминиуме можно купить шикарную квартиру за 60-70 тысяч долларов. А что в Уральске за такие деньги купишь? Малайзия – бывшая английская колония. Возможно поэтому уровень жизни там выше, но жить там дешевле. И ещё там все разговаривают по-английски. Малайзия как и Казахстан очень многонациональная страна – там много негров, индусов, китайцев. Выходцам из Африки вообще выделяются пособия, поэтому там много бывших граждан Ботсваны и Нигерии. Много арабов и турков, но эти в основном занимаются бизнесом. В Малайзии можно запросто достать любую дурь. В том числе и химию. Самый лёгкий способ получить малазийское гражданство – жениться. Как-то я встретил чеченца, который женился на малазийке. Сейчас у него трое детей и всё нормально. Ещё один способ  остаться в стране – получить рабочую визу. Это проще, чем жениться. Студенты из других стран работают преимущественно на второсортной работе – курьерами и официантами. А вообще у меня есть знакомые, которые сначала учились по «Болашаку», а потом кинули «Болашак» и устроились в Microsoft. Теперь они отлично живут, в месяц несколько тысяч долларов получают. Ещё один знакомый отучился на айтишника и устроился в университет, в котором получил образование. В Малайзии очень жарко. Большая влажность и зимой идут дожди. Но не как у нас, а настоящие ливни – когда на расстоянии пяти метров ничего не видно. Страна мусульманская, там много мечетей. Но свобода вероисповеданий соблюдается – там встречаются христиане и буддисты. Малазийцы уважают Казахстан, потому что думают, что у нас мусульманское государство. Как-то раз в священный месяц Рамадан я включил телевизор и неожиданно увидел Казахстан – в передаче показывали наши мечети, рассказывали об исламе в стане. Малазийская кухня очень острая. Сами малайцы едят острую еду. Кроме того там много индусов и китайцев, которые тоже известные любители острой пищи. Турецкая и арабская еда более-менее похожа на нашу. Но она тоже надоедает. Если ты зашёл в супермаркет, то ещё можешь купить лук, картошку и огурцы. Но каши там не в ходу. В ресторане или закусочной каши в меню ты тоже не увидишь. В Малайзии много красивых девчонок – многонациональность даёт о себе знать. Но  казахстанские девушки лучше. Выходишь на прогулку - держи ухо в остро. Бывает, увидишь на улице красивую девушку, подойдёшь, чтобы познакомиться, а это и не девушка вовсе, а транссексуал. Но их в Малайзии не так много как в Тайланде. Уровень преступности там не выше, чем в любом другом государстве. Не сказал бы, что Малайзия слишком криминальная страна. В новостях, конечно, всякое показывают, но на то они и новости. Страну одолевают граждане из более бедных государств – Индии и Индонезии. Они приезжают в Малайзию на заработки. Гастарбайтеры в общем.