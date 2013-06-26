Никогда не служивший корреспондент портала «Мой ГОРОД» на собственной шкуре почувствовал, что же это такое — Родину защищать.
Учения проходили неподалёку от Уральска на полигоне «Сункар», где бойцы спецподразделений «Беркут» и «Арлан» отрабатывали тактические действия. Военные говорят, что подобные учения проходят регулярно, но журналисты попадают туда нечасто. Тем интересней.
На учениях присутствовал главнокомандующий внутренними войсками МВД РК генерал-майор Руслан ЖАКСЫЛЫКОВ
, который предупредил журналистов, что на полигоне всё будет по-взрослому.
Генерал сдержал слово — было действительно жарко, причём во всех смыслах — на полигоне стреляли, а воздух прогрелся градусов до 40.
По сюжету учений, в каком-то из этих домиков, построенных их автомобильных покрышек, засели вооружённые преступники. Задача бойцов — правильно и чётко выполнить боевую задачу по обезвреживанию и, возможно, ликвидации противника.
Осторожно, но в довольно быстром темпе, бойцы начали окружать вооружённых злоумышленников, притаившихся, как выяснилось, в самом большом доме. Перед началом активных действий специальный переговорщик попытался уговорить преступников сдаться, но те наотрез отказались. Пришлось атаковать.
Военные и журналисты наблюдают за действиями бойцов на учениях. Современные технологии позволяют внимательней следить за процессом учений — от острого взгляда генерала ЖАКСЫЛЫКОВА не ускользнёт ни одна деталь.
Тем временем кольцо окружения сужается вокруг преступников. Всем уже ясно, что они обречены, но вооружённые негодяи продолжают держать оборону. Помимо бойцов «Арлана» и «Беркута» в учениях принимает участие и военная техника — 8 «КамАЗов», 4 автомобиля «Тигр» и один БТР.
Чтобы обезвредить преступников пришлось использовать даже гранаты. В результате спецназовцы взяли домик, ликвидировали противника и сообщили об окончании операции. Командование оценило их действия на «отлично», а журналисты посетовали на то, что их не пустили ближе к учениям. Ну и пусть стреляют — зато такие кадры могли бы получиться!
Неподалёку от полигона проходила демонстрация нового оружия, которым в скором времени должны обеспечить внутренние войска Казахстана.
Именно так выглядит спецназовский щит «Цитадель» изнутри. Весит это приспособление около 90 килограммов, поэтому к нему приделаны специальные колёсики — иначе этот щит не поднять.
Из окошка «Цитадели» открывается небольшой обзор, но его спецназовцу достаточно, ведь основная задача — двигаться вперёд.
Ты чувствуешь себя не в своей тарелке? Тебя беспокоят возможные последствия от фугасного воздействия? Противоосколочное одеяло «Уют» поможет тебе обрести покой и умиротворение. Одеяло «Уют» — почувствуй себя в безопасности.
Мечта школьника, которого на всё лето отправили в аул — переносной спутниковый комплекс «Ирбис». Эта штука позволяет не только выйти на связь в местах, где нет ни телефона, ни электричества, но и воспользоваться интернетом, если возникнет такая необходимость.
А вот это уже мечта журналиста — беспилотный летательный аппарат «Гранат ВА-1000» с прикреплённой к нему видеокамерой. Аппарат способен подниматься в высоту до четырёх километров, выслеживать преступников, да и вообще фиксировать всё происходящее. Вот только стоит это удовольствие немало — от 100 тысяч долларов и выше.
На стрельбах нам рассказали об оружии, которое используется казахстанскими военными. В современном мире всё идёт на встречу гуманизации, поэтому даже оружие начинает стрелять не боевыми, а травматическими патронами.
Практика показала, что травматическое оружие оказалось достаточно действенным, чтобы не просто остановить злоумышленника, но и на какое-то время вывести его из строя. Резиновая пуля была размером с крупную вишню и очень жёсткая. Представив, что будет, если такой заряд угодит в цель, я мысленно съёжился.
Даже из травматического оружия нельзя стрелять куда попало — красными лентами на мишени обозначены те места, куда целиться не следует. Были ещё и зелёные ленты, которые указывали, куда нужно стрелять, чтобы обезвредить преступника, но они уже разорваны в клочья меткими выстрелами спецназовцев.
Увидев гражданских, сторожевая овчарка лаяла с особым остервенением — казалось, что в любом человеке без формы она видела злоумышленника.
Перерыв на обед. Это не полевая кухня, а какой-то ресторан на колёсах. Боец не останется голодным, главное не медлить — первое, второе и чай нужно проглотить за 20 минут.
Следующим этапом учений была ликвидация преступников... под водой. Журналистам впервые продемонстрировали работу водолазов, перед которыми стояла задача обезвредить преступников, которые пробрались на стратегически важный объект и решили заложить там бомбу.
Преступники ворвались на территорию объекта на «Жигулях», попытались «снять» охранника, который ответил им ответным огнём и немедленно вызвал помощь. Злоумышленники, не теряя времени, начали воплощать в жизнь свои коварные планы.
К тому времени, как подоспел спецназ, преступники уже успели надеть необходимое снаряжение и были под водой. Недолго думая, бойцы отважно бросились в муть водоёма, чтобы помешать негодяям осуществить их коварные планы.
Недолгая борьба и всё кончено. Преступников обезвредили и доставляют на сушу, где их уже поджидают полицейские и врачи — медицинской помощи достойны даже нарушители закона.
Согласно сюжету учений, один нарушитель ликвидирован, второй ранен. Кроме того, сапёр благополучно обезвредил взрывное устройство, которое успели заложить негодяи.
Завершились учения и военные потянулись к своим автобусам, чтобы покинуть полигон «Сункар». Журналисты тоже отправились домой. Думалось почему-то о том, что защищать Родину действительно нелёгкий и благородный труд, который не каждому по плечу.
фото автора