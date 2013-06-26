Фото с сайта scooterok.info Фото с сайта scooterok.info На трассе Актобе - Астрахань напротив АЗС «Казмунайгаз» произошло ДТП со смертельным исходом. По данным ДВД области, мотороллер, за рулем которого был 24-летний водитель, сломался, и хозяин решил его  отремонтировать на обочине трассы, при этом не включил аварийную световую сигнализацию. Также он не подал сигнал световым указателем соответствующего назначения, при котором маневр безопасен. Как сообщают полицейские, водитель скутера «произвел самопроизвольное движение» скутера и допустил столкновение с автомашиной марки «Мерседес» под управлением 37-летнего жителя города Уральск. В результате ДТП водитель скутера скончался на месте. Водитель «Мерседеса» прошел  медицинское освидетельствование – он был трезв.