«Акжайыку» выплатят все долги

Сегодня на внеочередной 10 сессии депутаты областного маслихата ЗКО уточнили бюджет 2013 года. Депутаты распределили около 9 млрд тенге, полученных целевым текущим трансфертом из республики «на обеспечение компенсаций потерь и экономической стабильности». Из них 463 млн решено направить на строительство двух объектов водоснабжения и водоотведения. На ремонт четырех объектов образования, двух объектов культуры, двух объектов ЖКХ и ремонт дорог трех населенных пунктов в рамках программы занятости дополнительно предусмотрели 856 млн. тенге. О каких конкретно проектах идет речь, депутаты на сессии не озвучили, так как «всё обсудили на соответствующих комиссиях». Также на реализацию инвестпроектов моногородов выделили 165 млн тенге и на развитие инженерной инфраструктуры - 365 млн. За счет средств областного бюджета депутаты также утвердили расходы в размере 8 млрд тенге. Среди них на образование дополнительно направят 97 млн тенге, на здравоохранение - 141 млн, на соцобеспечение - 57 млн и на культуру и спорт - 1 млрд 937 млн тенге. Как сообщили на сессии, 1, 6 млрд из них пойдет на погашение долга перед ФК «Акжайык» по прошлому году и содержание клуба в этом году. Также на ЖКХ, в том числе на водоснабжение, газификацию, электрофикацию и жилье, выделили больше 2 млрд тенге, а на транспорт и дороги - 535 млн тенге. С учетом всех изменений бюджет ЗКО составил 93 млрд 947 млн тенге.