Принято решение по статусу поселковых округов Уральска

Сегодня на 10-ой внеочередной сессии областного маслихата ЗКО депутаты единогласно поддержали акима города Алтая КУЛЬГИНОВА в вопросе о придании новых статусов 4 поселковым округам города. Напомним, в законе об административно-территориальном устройстве населенных пунктов было упразднено понятие «поселковый округ». В связи с этим в четырех поселковых округах Уральска прошли обсуждения, но жители в основном были против «сельских округов», а в Деркуле и Желаево требовали, чтобы их населенному пункту придали статус «микрорайон». - Жители были против, потому как были неправильно информированы. Они полагали, что изменение административно-территориального статуса непременно повлечет за собой присоединение к какому-нибудь району. Это не так, и мы провели разъяснения среди населения названных округов, люди все поняли, - сообщил Алтай КУЛЬГИНОВ, отвечая на соответствующий вопрос из зала депутатов. В итоге депутаты единогласно приняли следующие изменения: Желаевский поселковый округ будет упразднен, создается Желаевский сельский округ. Круглоозерному решено дать статус поселка с отнесением к нему села Серебряково. Также статус поселка получил Зачаганск, к нему будет относиться село Меловые горки. Как объяснил аким города, Желаево не может считаться поселком, так как его население составляет более 2000 человек, а для поселка необходимо трехтысячное население. Вопрос с Деркульским поселковым округом пока еще решается, так как там много других сел. - Жителям названных поселков и сельского округа не нужно беспокоиться. Ничего менять не придется. У них сохранятся городская прописка, городские маршруты, поликлиники и все другие блага, как прежде, - сказал Алтай КУЛЬГИНОВ.