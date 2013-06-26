Как было сказано на встрече, за 6 месяцев 2013 года в коалицию НПО Казахстана против пыток поступила 201 жалоба о пытках и иных формах незаконного обращения. Из них 35 свидетельствуют об унижающем человеческое достоинство обращении, 39 - о жестоких обращениях и 127 - о пытках. - В 2011 году было зарегистрировано 411 обращений, в 2012 году 362, - говорит Павел КОЧЕТКОВ. - По нашему региону цифры следующие: в 2010 году было зарегистрировано 70 обращений, в 2011 -36, в 2012 - 31, за 6 месяцев этого -7, из них по двум в возбуждении уголовного дела отказано, а остальные находятся в стадии рассмотрения. В большинстве случаев люди подвергаются пыткам в момент задержания. - Оперативники в течение трех суток должны предъявить обвинение задержанному, и именно тогда задержанные подвергаются пыткам для получения признательных показаний, - говорит Павел КОЧЕТКОВ. - Бывают такие случаи, когда человека держат в закрытом кабинете, избивают и только потом оформляют задержание. Многие просто не знают, что они имеют право на адвоката, право ничего не говорить и так далее. Защитника должны предоставлять сразу же с момента задержания, а этот момент наступает, как только человека остановили и попросили предъявить документы. Сотрудникам полиции необходимо сразу зачитывать права задержанного, так как это делается в фильмах, которые мы смотрим. Наиболее частые случаи применения пыток происходят в Абаевском отделе и полицейских участках. Так, к примеру, 13 апреля ко мне обратился Роман МАХОРТОВ. 12 апреля из дома его увезли сотрудники полиции в Абаевский отдел, закрыли в 202 кабинете, и начали выбивать из него признательные показания - били руками, ногами, спинкой стула, также запугивали, что подкинут наркотики его сестре. Он написал жалобу в областную прокуратуру, но ему отказали в возбуждении уголовного дела. Сейчас Павел Михайлович со своим подзащитным готовят жалобу в генеральную прокуратуру.