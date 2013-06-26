- Мы пригласили руководители организаций и предприятий, которые ежегодно участвуют в тушении и ликвидации степных пожаров, рассказывает начальник отдела государственного пожарного контроля ДЧС ЗКО Алмат НАУРЗАЛИЕВ. В настоящее время на территории области произошло два природных пожара. Первый в Акжайыкском районе, и 19 июня на территории этого же района был уже лесной пожар. После локализации которого возникло много вопросов со стороны природоохранной прокуратуры. Сегодня мы их и обсуждаем. По статистике за 2010-2012 годы на территории ЗКО было зарегистрировано 1389 природных горений, а также произошло 25 лесных и 35 степных пожаров. С начала пожароопасного периода этого года было ликвидировано 170 горений, где пострадало 11 289 га зесли, и два пожара в Акжайыкском районе. Наиболее часто возникают лесные пожары в Акжайыкском, Бурлинском, Зеленовском, Теректинском, Чингирлауском районах. Степные пожары в основном возникают в Бокейординском, Жангалинском, Жанибекском, Казталовском, Таскалинском и Сырымском районах. Основные помощники в тушениях пожаров это работники лесхоза и добровольные противопожарные формирования. Всего таких формирований на территории области создано 157 единиц, где трудятся 2374 человека и задействовано 653 единицы приспособленной техники. Главной проблемой при локализации пожаров в лесной зоне является недоступность водных ресурсов. Так при возникновении лесного пожара в Акжайыкском районе ближайшее места для забора воды находилось в поселке в 35 километрах от места возгорания, брать воду из местных водоемов также не всегда возможно, так как берега наших рек в основном довольно крутые, что лишает возможность поставить мотопомпу. Пожар был локализован благодаря воздушному судну, которое имело возможность брать воду из реки Урал, тем самым пожар был ликвидирован.