Фото с сайта www.zoopicture.ru Фото с сайта www.zoopicture.ru Вблизи села Толыбай Айтекебийского района были задержаны мужчины, которые занимались обстрелом сайги. По указанному факту на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Были задержаны четверо жителей Кызылординской и двое жителей Айтекебийского района Актюбинской области, которые передвигались на внедорожниках марки «Тойота». Заметив инспекторов «Охотзоопрома»  они попытались скрыться от преследования и открыли огонь из охотничьего ружья, в результате чего повредили лобовое стекло и боковую часть служебной автомашины «Охотзоопром». Однако при задержании водитель одного из джипов успел поджечь свой автомобиль, который сгорел полностью. В ходе осмотра второго внедорожника были обнаружены и изъяты 3 охотничьих ружья без номерных обозначений и боеприпасы к ним, в том числе были изъяты рога сайгаков в количестве 12 штук. Возбуждено уголовное дело по фактам незаконной охоты и покушения на убийство. В настоящее время проводятся поисковые мероприятия, направленные на установление сайгачьих туш. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Ведется следствие.