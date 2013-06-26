Иллюстративное фото с сайта www.minagro.saratov.gov.ru Иллюстративное фото с сайта www.minagro.saratov.gov.ru Сельхозтоваропроизводители в районах области при реализации проектов несут огромные затраты. Об этом на совещании с участием акима области заявил исполнительный директор региональной ассоциации предпринимателей и работодателей «Атамекен» Амантай БЕКНИЯЗОВ. По его словам, отсутствие гарантий в получении государственной помощи, противоречит мерам господдержки бизнеса. - Решение их вопросов упирается в ценовую политику организаций-разработчиков ТЭО и экспертизы. Такие проблемы для некоторых из них стали серьезным барьером. В итоге часть предпринимателей попросту отказались воспользоваться господдержкой, и вкладывают собственные средства, - отметил БЕКНИЯЗОВ. По словам спикера, в рамках государственной программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" на протяжении последних лет предприниматели ощутили помощь в виде субсидии гарантированного кредита. - Но между тем, хотелось бы озвучить ряд проблем. Одним из них является длительность срока рассмотрения заявки от предпринимателей в районах. По данным предпринимателей, иногда сроки рассмотрения затягиваются до 2-3 месяцев, а то и более. При этом отрицательного решения банки стараются письменно не давать. Отвечают в основном устно, - сообщил Амантай БЕКНИЯЗОВ. По его словам, в результате принятие официального решения затягиваются на неопределенные сроки. И все время предприниматели остаются в неведении - искать им другие решения либо дальше надеяться на дорожную карту. Также чаще поступают сведения о том, что банки требуют дополнительный залог. В том случае, если дополнительная гарантия находится, банки пытаются пересмотреть условия кредитования. - Еще одна проблема, которую хотел озвучить, возникла у сельских предпринимателей, которые как никто другой нуждаются в поддержке. Возникли определенные трудности в реализации проектов по проведению к объектам света, газа, автодороги и прочих благ за счет госбюджета. Ряд организаций, оказывающих услуги по разработке технико-экономического обоснования и экспертизы проектов установили несоизмеримые высокие цены, - продолжил БЕКНИЯЗОВ. Так, по его словам, крестьянскому хозяйству "Маркабай" и ТОО "Мерей и К" Байганинского района для проведения электричества для животноводческой базы ТОО "Индустриальный технопарк" выставлена цена за разработку ТЭО в размере 1700 тысяч тенге, а стоимость услуги экспертизы проекта через госпредприятие от одного миллиона тенге и выше. - У крестьянского хозяйства "Кайнар" Шалкарского района на согласование документов с соответствующими государственными органами ушло 8 месяцев. На ТЭО им затрачено порядка полумиллиона собственных средств, при этом результата нет до сих пор, - говорит БЕКНИЯЗОВ. В свою очередь, выслушав докладчика аким области Архимед МУХАМБЕТОВ поручил соответствующим сторонам разобраться в этих вопросах.  