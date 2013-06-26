Иллюстративное фото с сайта www.timer.od.ua Иллюстративное фото с сайта www.timer.od.ua Более 1200 мертвых особей морских чаек обнаружили специалисты природоохранного резервате "Ак Жайык" совместно со сотрудниками природоохранной прокуратуры на Каспийском острове Шалыга, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - По мнению представителей резервата "Ак Жайык", у 30% погибших чаек наблюдается факт естественной смертности. Кроме того, мы передали несколько мертвых особей для исследования в атырауский филиал РГП «Республиканская ветеринарная лаборатория Комитета ветеринарного контроля» МСХ РК. Результаты экспертизы будут готовы уже завтра. После этого нами будут приниматься меры прокурорского реагирования, - сообщил прокурор специализированной прокуратуры Кайрат УТЕУЛИЕВ, лично побывавший на острове. Отметим, что факт массовой гибели птиц на острове был зафиксирован в минувшую пятницу. Остров входит в особо охраняемую территорию природный резерват «Ак Жайык».